Kosovo: stampa locale, decisione su abolizione Tribunale speciale Uck spetta al governo Haradinaj (3)

- La scorsa settimana era stata rinviata per mancanza del quorum la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo volta a discutere sui piani per la revisione della legge sul Tribunale speciale Uck. Il rinvio della riunione era avvenuto dopo l'ultimo appello dell'ambasciatore Usa Greg Delawie per abbandonare le iniziative legate all'abolizione del Tribunale speciale Uck. "Il Kosovo subirà delle conseguenze gravi" se non saranno abbandonati i piani legati all'abolizione del Tribunale speciale Uck, ha ribadito nei giorni scorsi l'ambasciatore di Washington a Pristina, Greg Delawie, sottolineando che "il Tribunale speciale è profondamente importante per gli Stati Uniti". "Ci teniamo a questo Tribunale per via del nostro intervento nel 1999, basato sull'idea che i crimini di guerra contro ciascuno e ovunque sono un attacco alla giustizia internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore Delawie, come riportato dall'emittente "Rtk". "L'impegno del Kosovo alla giustizia - ha detto l'ambasciatore Usa - è oggi gravemente minacciato dall'iniziativa di abolire o modificare il Tribunale speciale. Questo sforzo è un terribile esempio di egoismo che prevale sul bene comune e sugli interessi del Kosovo come Stato". (segue) (Kop)