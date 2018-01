Kosovo: deputato partito Ldk, Pristina rischia di danneggiare rapporti con Ue (2)

- L'ufficio di presidenza del parlamento kosovaro ha deciso di fare esaminare al governo di Pristina la bozza di legge sull’abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), incaricando l’esecutivo della delicata decisione in materia. Questo il commento odierno dei principali quotidiani kosovari, dopo la decisione di ieri dell’ufficio di presidenza guidato da Kadri Veseli. Il quotidiano “Koha Ditore” evidenzia che l’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale non ha fermato l'iniziativa parlamentare volta all’abolizione del Tribunale speciale Uck. Il quotidiano “Zeri” riferisce che l’ufficio del premier Ramush Haradinaj ha fatto sapere di non avere ricevuto la bozza di legge sull’abolizione del Tribunale speciale Uck, lasciando intendere che non saranno rilasciati commenti prima dell’esame completo del testo. (Kop)