Difesa: Romania, ministro Fifor incontra militari battaglione "Le Aquile dei Carpazi" in partenza per Afghanistan

- Il ministro romeno della Difesa Mihai Fifor incontra oggi a Campulung Muscel (sud del Paese) i militari del battaglione 30 "Le Aquile dei Carpazi" prima della loro partenza per la missione in Afghanistan. Secondo un comunicato del ministero della Difesa di Bucarest, i militari romeni svolgeranno missioni specifiche di protezione della base Aerea Kandahar fino a ottobre. Secondo la stessa fonte, l'unità militare di Campulung Muscel, creata 151 anni fa ha già dimostrato di essere in grado di svolgere missioni complesse nelle operazioni avute in Kosovo (2005-2007) e Afghanistan (2008). In questo momento in Afghanistan si trovano 627 militari romeni.(Rob)