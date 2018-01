Speciale difesa: Kosovo, decisione su abolizione Tribunale speciale Uck spetta al governo Haradinaj

- L'ufficio di presidenza del parlamento kosovaro ha deciso di fare esaminare al governo di Pristina la bozza di legge sull’abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), incaricando l’esecutivo della delicata decisione in materia. Questo il commento odierno dei principali quotidiani kosovari, dopo la decisione di ieri dell’ufficio di presidenza guidato da Kadri Veseli. Il quotidiano “Koha Ditore” evidenzia che l’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale non ha fermato nessuna delle due iniziative che hanno destato nei giorni scorsi allarme nella comunità internazionale: l’abolizione del Tribunale speciale Uck e la petizione dell’associazione dei veterani di guerra kosovari in materia. Il quotidiano “Zeri” riferisce che l’ufficio del premier Ramush Haradinaj ha fatto sapere di non avere ricevuto la bozza di legge sull’abolizione del Tribunale speciale Uck, lasciando intendere che non saranno rilasciati commenti prima dell’esame completo del testo.L'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo ha deciso ieri di fare arrivare al governo l'iniziativa parlamentare per la revisione o l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Tutto quello che è stato fatto è meramente procedurale", ha affermato uscendo dall'incontro il presidente del parlamento, Kadri Veseli. Anche l'esponente del movimento Vetevendosje, Glauk Konjufca, ha confermato la decisione presa al termine della riunione di ieri, precisando che "ora la palla è nelle mani del governo" e l'iniziativa sta andando avanti. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ha lasciato la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina. La decisione di abbandonare l'aula, scrive il portale d'informazione "Gazeta Express", è stata presa appena l'ufficio di presidenza ha iniziato a discutere sull'iniziativa parlamentare per l'abolizione del Tribunale speciale Uck. "L'Ldk ha abbandonato l'aula in quanto la questione è dannosa e rischia di danneggiare le relazioni internazionali del Kosovo", ha affermato Hoti.La scorsa settimana era stata rinviata per mancanza del quorum la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo volta a discutere sui piani per la revisione della legge sul Tribunale speciale Uck. Il rinvio della riunione era avvenuto dopo l'ultimo appello dell'ambasciatore Usa Greg Delawie per abbandonare le iniziative legate all'abolizione del Tribunale speciale Uck. "Il Kosovo subirà delle conseguenze gravi" se non saranno abbandonati i piani legati all'abolizione del Tribunale speciale Uck, ha ribadito nei giorni scorsi l'ambasciatore di Washington a Pristina, Greg Delawie, sottolineando che "il Tribunale speciale è profondamente importante per gli Stati Uniti". "Ci teniamo a questo Tribunale per via del nostro intervento nel 1999, basato sull'idea che i crimini di guerra contro ciascuno e ovunque sono un attacco alla giustizia internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore Delawie, come riportato dall'emittente "Rtk". "L'impegno del Kosovo alla giustizia - ha detto l'ambasciatore Usa - è oggi gravemente minacciato dall'iniziativa di abolire o modificare il Tribunale speciale. Questo sforzo è un terribile esempio di egoismo che prevale sul bene comune e sugli interessi del Kosovo come Stato".Come rimarcato da Delawie, il Tribunale speciale Uck è cruciale anche per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e nella Nato, in quanto tali organizzazioni sono fondate "sul rispetto dello Stato di diritto". L'ambasciatore Usa ha dichiarato che "nessun sistema di giustizia è perfetto" e anche il Tribunale speciale per i crimini nell'ex Jugoslavia, che ha chiuso recentemente le sue attività a l'Aja, ha raggiunto alcuni risultati ma ha visto "molte altre persone che hanno commesso crimini sfuggite alla giustizia". Ma per l'ambasciatore Usa, "il fatto che alcuni criminali di guerra siano sfuggiti alla giustizia non può garantire agli altri l'impunità" e per questo "il Kosovo deve volere la chiusura di questo capitolo della sua storia". (Kop)