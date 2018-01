Fyrom-Kosovo: a marzo riunione congiunta dei due governi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kosovo ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) terranno una riunione congiunta nel mese di marzo. E' quanto emerso dall'incontro di oggi a Skopje tra il primo ministro macedone Zoran Zaev e il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj. Secondo quanto riferisce l'emittente kosovara "Rtk", Zaev e Hoxhaj hanno concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra Skopje e Pristina. Proprio a tale scopo si è deciso di tenere una riunione congiunta dei due governi, anche se ancora non è stata annunciata la data esatta. Hoxhaj ha presentato oggi a Skopje oltre 20 proposte da discutere nella riunione in programma, per quanto riguarda la cooperazione economica e sulla libera circolazione dei beni e delle persone. Altri temi da affrontare saranno la cooperazione transfrontaliera e nel settore giudiziario. (segue) (Mas)