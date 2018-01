Speciale difesa: Kosovo, Accademia militare danese predispone piano per sostegno verso creazione Esercito

- Il direttore dell'Accademia militare danese John Skovbo ha fatto sapere di aver predisposto una strategia quadriennale per la trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un Esercito regolare. L'emittente "Rtk" riporta le dichiarazione di Skovbo secondo cui si è tenuta una riunione di lavoro con agenti delle Ksf per "predisporre un'analisi su quanto richiesto nel processo di istruzione e addestramento delle Forze di sicurezza del Kosovo per la trasformazione in un Esercito". Entro il mese di aprile sarà presentata al governo la bozza di legge sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Kfs) in un Esercito regolare, ha dichiarato lo scorso mese al quotidiano "Zeri" il ministro per le Forze di sicurezza di Pristina, Rrustem Berisha. Il ministro ha ribadito che le Kfs sono del tutto pronte ad essere trasformate in un Esercito, nonostante diversi esperti locali abbiano definito probabile un rinvio del processo di trasformazione. In particolare, un elemento di difficoltà non trascurabile, sarebbe legato alla maggioranza di due terzi richiesta per il sostegno al provvedimento in parlamento: una soglia non facile da raggiungere, considerando anche l'opposizione dei parlamentari del partito Lista serba."L'esercito kosovaro potrebbe essere istituito nella prima metà del 2018", ha detto nei giorni scorsi il capo dello segreteria della presidenza del Kosovo, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". Secondo Collaku l'esercito del Kosovo avrebbe potuto essere creato già l'anno scorso, se non fosse stato per "l'insistenza" dei partner strategici ad adempire al processo dei cambiamenti costituzionali. Collaku ha detto tuttavia che gli sforzi per garantire apertura stanno terminando. "Non aspetteremo per sempre", ha aggiunto Collaku sottolineando che la prima metà di quest'anno è un momento adatto per portare a termine il processo di istituzione dell'esercito kosovaro. "Non abbiamo tempo da perdere e il Kosovo ha bisogno del proprio esercito", ha concluso Collaku.Il presidente Hashim Thaci ha dichiarato in precedenza che il Kosovo è uno Stato pienamente funzionante, ma rimangono presenti un “numero ingiustificato” di missioni internazionali a dare "l’impressione di un paese in fase di transizione". Thaci ha dichiarato che “il tempo delle missioni internazionali in Kosovo è passato”. “Rimaniamo grati alla comunità internazionale – ha precisato Thaci -, per tutte le cose positive che ha portato in Kosovo, così come li riteniamo responsabili di tutte le omissioni e fallimenti”. A parere del presidente kosovaro, “ora la responsabilità del nostro viaggio è nelle nostre mani” e, a tale scopo, “dobbiamo urgentemente ricostruire un consenso nazionale sulle questioni di comune interesse”. (Kop)