Serbia: ministro Esteri Dacic, decisione su seggio Onu per Kosovo va presa da Consiglio sicurezza

- La decisione di concedere al Kosovo un seggio nell'Assemblea delle Nazioni Unite può essere presa solo dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, all'emittente "Rtv". La Russia e la Cina nell'ambito del Consiglio di sicurezza, ha auspicato Dadic, rispetteranno "sicuramente" la decisione della Serbia in merito. "Vogliamo una soluzione duratura – ha aggiunto Dacic – ma il fatto che, come dice qualcuno, dobbiamo riconoscere l'indipendenza del Kosovo e dargli un seggio nelle Nazioni Unite, questo è assolutamente inaccettabile. Questa è la posizione ufficiale del governo della Serbia e questo lo dico come presidente di uno dei partiti al governo e ministro degli Esteri, e sono sicuro che è anche la posizione del presidente Aleksandar Vucic". (Seb)