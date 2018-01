Kosovo: polizia su indagini omicidio Ivanovic, evitare interferenze su lavoro procura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Nei giorni scorsi il direttore nazionale delle forze di polizia serbe, Vladimir Rebic, ha confermato le voci di stampa secondo cui il proprietario della Opel Astra da cui sono partiti i colpi di arma da fuoco è un cittadino austriaco di origini serbe "morto da tempo". La polizia kosovara ha rinvenuto sul luogo dell'accaduto "determinate prove" che verranno utilizzate nel corso delle indagini, secondo quanto riportato dall'emittente serba "Rts" subito dopo l'accaduto. (Kop)