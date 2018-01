I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo proseguirà fino a "storico accordo" su normalizzazione rapporti - Il Kosovo continuerà il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia fino al raggiungimento di uno "storico accordo di riconciliazione". Lo ha dichiarato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, in un post sulla sua pagina Facebook ripreso dall'emittente televisiva "Rtk". Thaci ha espresso soddisfazione per il fatto che anche il suo omologo della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso della visita nel nord del Kosovo questo fine settimana, abbia più volte sottolineato l'importanza del dialogo tra Belgrado e Pristina quale "unica strada per la normalizzazione dei rapporti e la riconciliazione". "Fatta eccezione per alcune dichiarazioni populiste, che sono quasi inevitabili durante questi incontri, la visita dell'omologo serbo si è conclusa senza alcun incidente", ha affermato Thaci elogiando tale comportamento come "prova della nostra maturità civile e come stato". Secondo il presidente Thaci, un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo "è necessario, in quanto porterà una chiara prospettiva di integrazione euro-atlantica per entrambi i paesi". (segue) (Res)