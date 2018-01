Serbia-Paraguay: ministro Esteri Dacic riceve a Belgrado ministro Difesa paraguaiano

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha ricevuto oggi a Belgrado il ministro della Difesa del Paraguay, Diogenes Martinez. Secondo un comunicato di Belgrado, l'incontro si è svolto in occasione dell'invito rivolto al ministro paraguaiano dall'azienda serba Jugoimport, specializzata nel settore della Difesa, a visitare i suoi stabilimenti. Nel corso dell'incontro è stata espressa soddisfazione reciproca per la visita, auspicando grazie ad essa un ulteriore avanzamento dei rapporti bilaterali fra i due paesi come pure della cooperazione economica. Dacic ha ringraziato il Paraguay per il non riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo. Il ministro ha infine espresso l'interesse da parte serba per un incontro fra i capi delle rispettive diplomazie, come pure per un processo di liberalizzazione dei visti fra i due stati. (Seb)