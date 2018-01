Serbia-Russia: ambasciatore Cepurin, Mosca chiede indagini con partecipazione Belgrado su caso Ivanovic (2)

- Le autorità serbe e kosovare si scambieranno delle informazioni in merito all’omicidio del politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Ad annunciarlo il presidente serbo, Aleksandar Vucic, al termine dell'incontro dello scorso 20 gennaio con la comunità serba nel nord del Kosovo, durato oltre tre ore che si è svolto a Mitrovica Nord. Lo scambio d’informazioni, ha detto il capo dello stato di Belgrado, avverrà nonostante le autorità kosovare, per bocca del premier Ramush Haradinaj, nei giorni scorsi abbiano respinto la richiesta della Serbia di partecipare all'indagine. Vucic ha descritto la risoluzione del caso relativo all'assassinio di Ivanovic come la “chiave” per spazzare quei timori che circondano la popolazione locale di etnia serba. Con queste parole il presidente serbo ha così risposto all’appello di alcuni civili che, prima dell’inizio della riunione, avevano chiesto la protezione delle autorità di Belgrado da violenze come quella capitata al leader serbo kosovaro, ucciso con cinque colpi d’arma da fuoco cinque giorni fa a Mitrovica Nord. (Seb)