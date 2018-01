Kosovo: deputato partito Ldk, Pristina rischia di danneggiare rapporti con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sta danneggiando seriamente i rapporti con la comunità internazionale: lo ha dichiarato il deputato della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Vjosa Osmani, parlando all'emittente "Radio Free Europe" sull'iniziativa volta all'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo la deputata dal partito di opposizione kosovaro, Pristina sta danneggiando i rapporti con l'Ue in quanto l'Assemblea nazionale non ha concordato su una dichiarazione congiunta con il Parlamento europeo per ribadire l'impegno a sostenere il lavoro del Tribunale speciale Uck. Osmani ha bollato l'atteggiamento sul tema da parte di alcuni parlamentari kosovari come "irresponsabile". (segue) (Kop)