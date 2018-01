Montenegro: cresce sostegno al percorso europeo da parte dei cittadini (6)

- Hahn ha detto che "certamente non accoglieremo i paesi che hanno questioni aperte con i vicini e uno scontro come quello a cui si assiste tra la Slovenia e la Croazia non sarà più tollerato all'interno dell'Unione". La Serbia, ha dichiarato Hahn, "dovrà risolvere la questione del Kosovo e rimangono inoltre aperte le questioni tra la Serbia e la Croazia, tra il Montenegro e il Kosovo e tra l'Albania e la Grecia". Il commissario di Bruxelles ha evidenziato che "i paesi candidati dovranno dimostrare di rispettare i valori europei" e che "diversi paesi hanno dimostrato una solidarietà significativa nel corso della crisi dei migranti". Hahn ha detto infine di attendersi per il mese di maggio, in occasione del Summit dell'Ue e dei Balcani occidentali che si terrà a Sofia, una "conferma della prospettiva europea della regione". (Mop)