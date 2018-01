Kosovo: Albin Kurti eletto leader movimento Vetevendosje

- Albin Kurti è stato eletto leader del movimento Vetevendosje. L'elezione di Kurti alla guida del partito dell'opposizione in Kosovo è avvenuta con il consenso del 99 per cento dei delegati dello schieramento parlamentare. Kurti era l'unico candidato ufficiale alla guida del movimento Vetevendosje. Il sindaco di Pristina, Shpend Ahmeti, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore" si è espresso tuttavia in senso contrario al programma proposto da Kurti per la leadership del partito di opposizione. Kurti va a sostituire alla guida del movimento Vetevendosje, Visar Ymeri, il quale aveva lasciato il posto a dicembre dopo la pubblicazione di chat telefoniche tra membri del partito. (segue) (Kop)