Kosovo: Albin Kurti eletto leader movimento Vetevendosje (2)

- A fine dicembre, il tribunale di Pristina ha ordinato la scarcerazione di Kurti, accusato insieme ad altri quattro esponenti del movimento per aver lanciato gas lacrimogeni in parlamento nel 2015. Il tribunale ha stabilito che non c'erano motivazioni legali per mantenere i due parlamentari in stato di detenzione. Nessun'altra misura cautelare è stata disposta per i due imputati, i cui mandati di arresto sono stati emessi lo scorso novembre dopo, che non si erano presentati in aula. I parlamentari avevano lanciato gas lacrimogeni in aula per protestare contro un piano per la ratifica di un accordo con il vicino Montenegro e per stabilire un'associazione autonoma di comuni a maggioranza serba. (Kop)