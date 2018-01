Serbia-Russia: ambasciatore Cepurin, Mosca chiede indagini con partecipazione Belgrado su caso Ivanovic

- La Russia condanna con forza l'omicidio del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic e chiede che le autorità competenti serbe possano partecipare alle indagini. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Cepurin, secondo quanto riferisce una nota della presidenza della Repubblica serba. Cepurin è stato ricevuto oggi dal capo dello Stato della Serbia, Aleksandar Vucic, con il quale ha discusso dell'omicidio di Ivanovic avvenuto il 16 gennaio a Mitrovica, nel nord del Kosovo. La Russia, si legge nella nota, chiede la partecipazione alle indagini degli organismi serbi competenti e di quelli delle organizzazioni internazionali presenti in Kosovo, e che tali indagini si svolgano in linea con quanto prevede la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. Cepurin ha poi sottolineato che non è stato ancora attuato da parte di Pristina quanto previsto dall'Accordo di Bruxelles riguardo alla formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. L'ambasciatore ha infine sottolineato il problema del funzionamento di un Tribunale speciale per giudicare gli eventuali crimini commessi nel corso del conflitto del 1999 dagli appartenenti all'Esercito di liberazione nazionale del Kosovo (Uck). (segue) (Seb)