Serbia: riunione ministro Esteri Dacic e ambasciatori Ue a Belgrado

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha avuto oggi un pranzo di lavoro con gli ambasciatori a Belgrado dei paesi membri dell'Unione europea. Secondo quanto precisa un comunicato ministeriale, la riunione è stata organizzata dal capo della delegazione europea in Serbia, Sem Fabrizi. Nel corso della riunione il ministro Dacic ha ricordato l'uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic, osservando che l'atto rappresenta una minaccia alla stabilità della regione e al proseguimento del dialogo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. La Serbia, ha detto Dacic, si aspetta dalle autorità di Pristina e dalle istituzioni internazionali presenti in Kosovo che vengano individuati e processati al più presto i responsabili dell'omicidio. La parte serba, ha aggiunto, è aperta al dialogo ma continuerà i colloqui quando otterrà informazioni concrete sul crimine perpetrato. (segue) (Seb)