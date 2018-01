Kosovo: premier Haradinaj, Pristina sconta divisioni esistenti tra paesi Ue

- E' un'ingiustizia che il Kosovo soffra per le divisioni interne tra i paesi dell'Unione europea: lo ha dichiarato oggi il premier di Pristina, Ramush Haradinaj, secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore". Haradinaj ha criticato in particolare la situazione attuale, in cui all'interno dell'Ue rimangono ancora dei paesi con una posizione diversa dalla maggioranza, i quali non riconoscono il Kosovo come paesi indipendente: Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro. Anche il vicepremier Enver Hoxhaj ha evidenziato oggi che, a dieci anni dall'indipendenza, il Kosovo ha registrato progressi significativi nell'integrazione europea ma "a causa di un approccio selettivo" Pristina rimane indietro rispetto ad altri paesi nel percorso di allargamento. (Kop)