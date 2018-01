Speciale difesa: Genova, questa mattina 23 neo-vicebrigadieri hanno prestato giuramento

- Questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza della Caserma “Vittorio Veneto” di Genova Sturla, sede del Comando Legione Carabinieri Liguria, ha avuto luogo la cerimonia di giuramento di 23 vicebrigadieri appena promossi ed assegnati a reparti dell’Arma nell’ambito regionale. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”, Generale di Brigata Paolo Nardone, dei Comandanti Provinciali e dei reparti dei giurandi, nonché di una rappresentanza di militari del Comando Legione, del Co.Ba.R. (Organismo di base di rappresentanza) e dell’Ispettorato Liguria per l’Associazione Nazionale Carabinieri. Le fasi della cerimonia prevedono la temporanea consegna della pistola da parte del neo-vicebrigadiere al Generale, la lettura della formula del Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla Costituzione ed infine la riconsegna dell’arma da parte del Comandante di Legione al giurando. Il Generale Paolo Nardone, al termine della cerimonia, in un momento di incontro con i vicebrigadieri, ha formulato loro gli auguri personali per il grado conseguito, richiamandone la professionalità e le responsabilità derivanti, in linea con i valori etici fondanti l’Arma dei Carabinieri e la vicinanza al cittadino ed alle proprie esigenze costantemente espressa dall’Istituzione. (Ren)