Serbia: ministro Interno Stefanovic, una visita presidente Vucic in Kosovo è sempre "rischiosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina hanno dato l'autorizzazione per una visita in Kosovo del presidente serbo Vucic. Lo ha reso noto nelle scorse ore Jetlir Zyberaj, capo dell'ufficio del ministro degli Esteri kosovaro. "Sulla base della richiesta inviata dal presidente serbo alle istituzioni del Kosovo abbiamo rilasciato il permesso e ci aspettiamo che si comporterà bene, rispettando le norme previste dal permesso nel corso della visita nella Repubblica del Kosovo", ha detto Zyberaj a "Radio Free Europe". Secondo quanto riferito dalla stampa serba, Vucic sarà in visita in Kosovo sabato e domenica. (segue) (Seb)