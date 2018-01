Kosovo-Serbia: presidente Vucic atteso oggi in visita a Mitrovica Nord

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic si recherà oggi in visita in Kosovo, come annunciato nei giorni scorsi subito dopo l'uccisione a Mitrovica Nord del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Le autorità di Pristina hanno dato nei giorni scorsi l'autorizzazione per la visita in Kosovo del presidente serbo: "Sulla base della richiesta inviata dal presidente serbo alle istituzioni del Kosovo abbiamo rilasciato il permesso e ci aspettiamo che si comporterà bene, rispettando le norme previste dal permesso nel corso della visita nella Repubblica del Kosovo", ha detto Jetlir Zyberaj, capo dell'ufficio del ministro degli Esteri kosovaro. Vucic si recherà sabato a Mitrovica Nord, mentre in serata si sposterà a Gracanica e Laplje Selo. La visita segue l'uccisione di Ivanovic avvenuta il 16 gennaio a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Dopo l'accaduto il capo dello stato serbo ha annunciato l'intenzione di recarsi "presto in Kosovo" per parlare con la popolazione serba. (segue) (Seb)