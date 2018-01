Kosovo-Serbia: presidente Vucic atteso oggi in visita a Mitrovica Nord (2)

- Una visita del presidente serbo Aleksandar Vucic in Kosovo è sempre "rischiosa" e rappresenta una sfida alla sicurezza, ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ospite dell'emittente "Tv Pink". "Nessuno può però parlare con Vucic di questo argomento, non possiamo fare nulla per farlo desistere, non pensa al fatto che la sua incolumità potrebbe essere messa a rischio", ha osservato il ministro a proposito della visita annunciata dal capo dello Stato serbo per domani e domenica. "E' nostro compito fare il possibile per proteggere la sua incolumità e quella dei serbi che vivono in Kosovo", ha aggiunto Stefanovic. "Vucic parlerà con la gente – ha infine osservato -, vuole sentire cosa li preoccupa più frequentemente, e con la sua presenza non vuole solo portare pace ma anche in qualche modo rassicurare sul fatto che queste persone (in Kosovo) non saranno dimenticate". (Seb)