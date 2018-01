Serbia-Kosovo: Vucic a monastero di Banjska, vogliamo la pace per serbi e albanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic è giunto questa mattina al monastero di Banjska, una delle tappe della sua visita nel nord del Kosovo. Il capo dello stato serbo è stato accolto da diversi cittadini dell’area e dal priore del monastero, il vescovo vicario Teodosije. Presenti alla cerimonia inoltre i sindaci di tutte le municipalità del nord del Kosovo a eccezione del primo cittadino di Mitrovica Nord, Goran Rakic, che Vucic vedrà in seguito. “I serbi che risiedono in Kosovo e Metohija devono rimanere e continuare a vivere nelle loro case con un maggiore sostegno statale; per quanto riguarda la comunità albanese, a prescindere dai vari interessi, la Serbia intende e farà tutto il possibile per preservare la pace e risolvere le controversie”, ha detto il presidente serbo rivolgendosi ai presenti. (segue) (Seb)