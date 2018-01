Serbia-Kosovo: Vucic a monastero di Banjska, vogliamo la pace per serbi e albanesi (2)

- Vucic, secondo quanto riferiscono i media di Belgrado, ha garantito che la Serbia continuerà ad aiutare i serbi residenti nell’area per garantire il loro sviluppo economico e lavorare per garantire la loro sicurezza, affrontando la criminalità e la corruzione. “Sono venuto per dire alla comunità albanese che non solo vogliamo la pace, ma che intendiamo anche fare del nostro meglio per salvaguardare le diversità, garantendo una pace durevole e sicurezza a ogni famiglia serba e albanese”, ha detto Vucic. La visita segue l'uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic avvenuta il 16 gennaio a Mitrovica, nel nord del Kosovo. (Seb)