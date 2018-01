Serbia-Kosovo: Vucic a Mitrovica Nord, nessuna pietà per autori omicidio Ivanovic

- Non importa chi sia il colpevole dell’omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic: la Serbia non avrà alcuna pietà. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, a Mitrovica Nord, al termine dell’incontro con i leader della comunità serba residente nel nord del Kosovo. “A noi non importa quale sia il nome dell’assassino di Oliver Ivanovic, né questa persona sia di nazionalità serba, albanese o straniere”, ha detto Vucic, confermando che la Serbia farà tutto il possibile per trovare e arrestare gli autori e i mandanti dell’omicidio del leader dell’Iniziativa civica, ucciso nei giorni scorsi a Mitrovica Nord. Rivolgendosi alla comunità serba in Kosovo, Vucic ha affermato che “il principale interesse dei serbi in Kosovo è che la pace venga preservata”. Prima dell’incontro con la comunità serba il capo dello stato ha deposto una corona di fiori nel luogo dove è stato ucciso Ivanovic. (Seb)