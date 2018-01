Serbia: ministro Interno Stefanovic, una visita presidente Vucic in Kosovo è sempre "rischiosa" (3)

- Vucic si recherà sabato a Mitrovica Nord, mentre in serata si sposterà a Gracanica e Laplje Selo. La visita segue all'uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic avvenuta il 16 gennaio a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Dopo l'accaduto il capo dello stato serbo ha annunciato che si recherà "presto in Kosovo" per parlare con la popolazione serba. "Andrò presto in Kosovo. Voglio palare con la popolazione, (vedere) cosa possiamo fare, anche se non abbiamo un potere effettivo lì", ha detto Vucic invitando la popolazione serba in Kosovo a mantenere la calma. (Seb)