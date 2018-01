Russia: a Forum di Davos presentazione su preparativi di Mosca per mondiali di calcio

- La sessione di lavoro dedicata alla presentazione delle attrattive economiche, turistiche e sportive della città di Mosca, si svolgerà il 24 gennaio nell’ambito del 48mo Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Lo riferisce un comunicato di Roscongress. Alla manifestazione prenderà parte Sergej Cerjomin, ministro del governo di Mosca a capo del Dipartimento per l’economia e le relazioni internazionali della città di Mosca (Dvsm). Presso il Forum che si svolgerà dal 23 al 26 gennaio 2018 sulle Alpi svizzere, sarà in funzione la residenza ufficiale russa “Casa Russia”, dove si svolgerà un intenso programma di lavoro e culturale, con l’organizzazione di uno spazio per incontri e trattative tra i massimi esponenti della comunità imprenditoriale mondiale, politici di spicco, economisti, nonché rappresentanti del mondo della scienza e dell’arte.(Com)