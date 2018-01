Serbia-Kosovo: leader politico Ivanovic sepolto a Belgrado, alle esequie politici e cittadini da tutto il paese (4)

- Il ministero della Giustizia di Pristina ha oggi inviato una nota in cui conferma l'apertura "ad una collaborazione reciproca" con gli organismi competenti della Serbia sul caso dell'assassinio del leader politico. Le autorità kosovare si sono dette pronte a collaborare "in linea con l'accordo bilaterale" in materia giuridica attualmente in vigore. Il ministero ha inoltre confermato di avere ricevuto da Belgrado la richiesta di aiuto giuridico reciproco, e ha salutato con favore la disponibilità delle istituzioni serbe a fornire sostegno attraverso lo scambio di informazioni per poter arrivare il prima possibile alla soluzione del caso. (Seb)