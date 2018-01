Kosovo: presidente parlamento Veseli invita a "non temere" Tribunale speciale Uck

- Il Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è una "grande ingiustizia" verso Pristina, ma tutti devono essere pronti ad affrontare le sue decisioni. Lo ha affermato il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, parlando all'emittente televisiva "Ktv". Il presidente del parlamento e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), ritiene in particolare che sulla questione non saranno ammissibili "azioni unilaterali" in grado di danneggiare i rapporti del Kosovo con Stati Uniti e Unione europea. "Non abbiamo niente da nascondere e andremo avanti. Il Tribunale speciale non dovrebbe dividere i cittadini del Kosovo e i partiti politici", ha dichiarato Veseli, precisando tuttavia che il tema di un'eventuale abolizione del Tribunale Uck rimane in agenda fino a quando non sarà presa una decisione a riguardo. Il portale d'informazione "Gazeta Express" evidenzia come l'ex leader dell'Esercito Uck Veseli, si sia "trasformato in politico" facendo appello ai suoi ex commilitoni (parte dell'attuale leadership politica kosovara) di non temere l'azione del Tribunale speciale voluto dalla comunità internazionale. (segue) (Kop)