Serbia: direttore polizia Rebic, aspettiamo risposte da Eulex e Unmik su inclusione indagini Ivanovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore nazionale della polizia serba ha poi ricordato che "più volte" Belgrado si è rivolta a Eulex e Unimik per chiedere l'inclusione nelle indagini, ma non è stata data ancora nessuna risposta. "Mi sono sentito più volte con il capo di Eulex, ho fatto appello, ho pregato che ci dessero alcuni dati da poter verificare qua in Serbia, e ho rinnovato la richiesta di partecipare insieme alla polizia kosovara alle indagini", ha concluso Rebic. Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, Oliver Ivanovic, è stato ucciso il 16 gennaio con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede del proprio partito a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (Seb)