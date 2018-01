Serbia-Kosovo: leader politico Ivanovic sepolto a Belgrado, alle esequie politici e cittadini da tutto il paese

- Si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Alle esequie erano presenti numerosi cittadini provenienti da tutta la Serbia e una delegazione governativa, oltre che i rappresentanti politici dell'opposizione. Ivanovic è stato seppellito nell'ala del Nuovo cimitero dedicata ai cittadini meritevoli. Il rito funebre è stato celebrato dal vescovo di Raska-Prizren Teodosije, alla presenza del capo della Chiesa serba-ortodossa, patriarca Irinej. La delegazione governativa era guidata dalla premier, Ana Brnabic, e dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Secondo quanto riferisce la stampa locale il presidente serbo, Aleksandar Vucic, deporrà una corona di fiori in onore di Ivanovic a Mitrovica, sul luogo dell'omicidio, nel corso della visita che effettuerà in Kosovo nelle giornate di sabato e domenica. (segue) (Seb)