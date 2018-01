Kosovo: presidente parlamento Veseli invita a "non temere" Tribunale speciale Uck (3)

- Il Kosovo subirà delle conseguenze gravi se non saranno abbandonati i piani legati all'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), ha ribadito nei giorni scorsi l'ambasciatore di Washington a Pristina, Greg Delawie, sottolineando che "il Tribunale speciale è profondamente importante per gli Stati Uniti". "Ci teniamo a questo Tribunale per via del nostro intervento nel 1999, basato sull'idea che i crimini di guerra contro ciascuno e ovunque sono un attacco alla giustizia internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore Delawie, come riportato dall'emittente "Rtk". "L'impegno del Kosovo alla giustizia - ha detto l'ambasciatore Usa - è oggi gravemente minacciato dall'iniziativa di abolire o modificare il Tribunale speciale. Questo sforzo è un terribile esempio di egoismo che prevale sul bene comune e sugli interessi del Kosovo come Stato". (segue) (Kop)