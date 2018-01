Kosovo: presidente parlamento Veseli invita a "non temere" Tribunale speciale Uck (4)

- Come rimarcato da Delawie, il Tribunale speciale Uck è cruciale anche per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e nella Nato, in quanto tali organizzazioni sono fondate "sul rispetto dello Stato di diritto". L'ambasciatore Usa ha dichiarato che "nessun sistema di giustizia è perfetto" e anche il Tribunale speciale per i crimini nell'ex Jugoslavia, che ha chiuso recentemente le sue attività a l'Aja, ha raggiunto alcuni risultati ma ha visto "molte altre persone che hanno commesso crimini sfuggite alla giustizia". Ma per l'ambasciatore Usa, "il fatto che alcuni criminali di guerra siano sfuggiti alla giustizia non può garantire agli altri l'impunità" e per questo "il Kosovo deve volere la chiusura di questo capitolo della sua storia". (Kop)