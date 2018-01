I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: ministro Giustizia di Pristina, permangono ostacoli a cooperazione giudiziaria - Il ministro della Giustizia di Pristina, Abelard Tahiri, sostiene che ci sono due ostacoli principali che rendono difficile la cooperazione tra Kosovo e Serbia nel settore giudiziario. In un'intervista al quotidiano serbo "Danas", il ministro kosovaro ha detto che Belgrado non avrebbe volontà di affrontare il tema dei crimini di guerra commessi durante gli anni Novanta. L'altro elemento che rende problematica la cooperazione, a parere di Tahiri, sarebbe l'azione serba volta a contrastare l'ingresso del Kosovo nell'Interpol. Commentando infine la richiesta di Belgrado di prendere parte alle indagini sull'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic a Mitrovica Nord, Tahiri ha dichiarato che Pristina non ha problemi a collaborare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, ma la Serbia dovrebbe fare maggiori sforzi nelle indagini sui crimini di guerra nei confronti dei cittadini albanesi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Res)