Albania: nel 2017 interscambio commerciale cresciuto del 9,5 per cento a oltre 6,7 miliardi di euro (2)

- Le esportazioni sono ammontate a 273 miliardi di lek (2.049 miliardi di euro) crescendo di 12,1 per cento, ossia di 125 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. Ad influenzare nella crescita delle esportazioni sono state le vendite del comparto "Materiali edili e metalli", +4,9 punti percentuali, seguite da quelle del gruppo "Tessili e calzature", +4,4 punti percentuali, e del gruppo "Alimentari, bevande e tabacco", +1,9 punti percentuali. Negativo invece il contributo del comparto "Minerali, combustibili, energia elettrica", -1,4 punti percentuali. I paesi con i quali si è registrato il maggiore incremento delle esportazioni sono la Spagna, +87,5 per cento, il Kosovo, +26 per cento e l'Italia +9,9 per cento. (segue) (Alt)