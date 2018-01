I fatti del giorno - Balcani (3)

- Balcani: commissario Ue Hahn, 2025 obiettivo realistico per nuovi ingressi in Ue - Il 2025 è "un obiettivo realistico" per una nuova ondata di ingressi nel'Unione europea: lo ha dichiarato il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, in un'intervista concessa alla stampa austriaca, ripresa dai media serbi. La Serbia e il Montenegro, ha detto Hahn, sono attualmente i paesi che hanno compiuto i maggiori progressi verso quell'obiettivo. "Questo però non significa che i due paesi saranno con certezza i primi a tagliare il traguardo", ha osservato Hahn, aggiungendo che "c'è ancora molto da fare". Per ottenere l'adesione nel 2025, ha ancora detto il commissario, i negoziati devono essere conclusi entro il 2023. Il principale compito, ha precisato Hahn, per i candidati riguarda lo Stato di diritto, mentre il secondo riguarda i confini. "Di certo non accetteremo quei paesi che hanno questioni aperte con i loro vicini. I contrasti attorno ai confini come quello (in atto) fra Slovenia e Croazia non devono più esistere nell'Unione. Naturalmente, la Serbia deve prima risolvere la questione del Kosovo, e poi ci sono questioni aperte fra Serbia e Croazia, Montenegro e Kosovo, Albania e Grecia", ha concluso il commissario. (segue) (Res)