Usa: “Wsj”, la curiosa storia dell’immigrazione “a catena”

- Per oltre 50 anni, la politica di immigrazione statunitense ha favorito candidati che avevano già parenti negli Usa. È il principio che il presidente Donald Trump, ricorda il quotidiano “Wall Street Journal”, definisce “horrible chain migration” (orribile immigrazione a catena), che consente a “immigranti regolari di invitare i loro sposi, genitori e persino fratelli adulti a raggiungerli negli Stati Uniti”. Trump vuole cambiare il sistema fondandolo sul merito, sulle capacità, sul livello di istruzione, come accade in Canada. Un sistema non nuovo e che era già stato presentato al voto del Congresso nel 1965, ma che non riuscì passare perché alcuni parlamentari erano preoccupati aprisse le porte a immigrati di colore. È così che il diverso approccio che prese piede ha prodotto esattamente ciò che alcuni intendevano evitare nel 1965: un’ondata migratoria dai paesi in via di sviluppo. Prima del 1965 i visti venivano concessi in base all’origine nazionale, con una preferenza accordata ai cittadini di paesi del nord e ovest dell’Europa. Circa 100 visti l’anno erano riservati a cittadini provenienti da Asia, Africa e Medio Oriente. Una tale politica discriminatoria era legata, nelle parole del senatore democratico John McClellan, al concetto che venivano privilegiati gli ingressi dei “paesi che avevano maggiormente contribuito alla formazione degli Usa”. (Res)