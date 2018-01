Kosovo-Serbia: presidente Thaci, uccisione Ivanovic non fermerà dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un cittadino austriaco di origini serbe e deceduto da tempo, il proprietario della Opel Astra usata per compiere l'assassinio del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo riferisce il quotidiano serbo "Vecernje novosti", citando fonti riservate. Il proprietario dell'auto avrebbe avuto 70 anni, secondo il giornale. Gli investigatori, aggiunge il quotidiano, starebbero cercando di capire ora come i killer possano essere entrati in possesso del veicolo. La polizia kosovara ha intanto reso noto che "è stato identificato" il proprietario dell'auto Opel Astra da cui sono partiti i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso il leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia (Sdp). Il comunicato della polizia kosovara precisa che tutte le attività investigative sono condotte in coordinamento con la Procura di Mitrovica. La polizia ha inoltre innalzato le misure di sicurezza e il numero di agenti in alcune località contro l'insorgere di incidenti. (segue) (Kop)