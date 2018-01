Serbia-Kosovo: Eulex, sia Pristina a decidere se far partecipare Belgrado a indagini su uccisione Ivanovic

- Le autorità di Pristina decideranno se far partecipare anche gli organismi competenti della Serbia alle indagini sull'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha dichiarato la portavoce di Eulex, la missione europea in Kosovo, Dragana Nikolic Solomon. "Spetta alle autorità kosovare decidere se la Serbia parteciperà alle indagini", ha detto la portavoce secondo quanto riporta l'agenzia serba "Beta". In precedenza la premier serba, Ana Brnabic, ha dichiarato che il governo di Belgrado "fornirà tutto l'aiuto possibile" nelle indagini che devono fare luce sull'omicidio di Ivanovic. Se non sarà consentito alla Serbia di partecipare alle indagini, ha aggiunto la premier, allora il paese avvierà una propria inchiesta. "Aspettiamo una risposta dalle istituzioni competenti, ma forniremo ad ogni modo tutto l'aiuto e il sostegno per la risoluzione di questo crimine atroce", ha osservato la Brnabic per "Radio Free Europe". (segue) (Seb)