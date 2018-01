Kosovo: rinviata riunione ufficio di presidenza parlamento su Tribunale speciale Uck

- E' stata rinviata per mancanza del quorum la riunione odierna dell'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo volta a discutere sui piani per la revisione della legge sul Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto scrive il portale d'informazione "Pristina insight", il presidente del parlamento Kadri Veseli ha deciso di posticipare la riunione alla prossima settimana. Pochi minuti dopo l'inizio della riunione odierna, Veseli ha annunciato la decisione di posticipare l'incontro, evidenziando in particolare l'assenza del vicepresidente del parlamento. L'incontro odierno è stato boicottato anche dai rappresentanti del partiti di opposizione, Movimento Vetevendosje, e altri partiti minori. Il rinvio della riunione avviene dopo l'ultimo appello dell'ambasciatore Usa Greg Delawie per abbandonare le iniziative legate all'abolizione del Tribunale speciale Uck. (segue) (Kop)