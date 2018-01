I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: identificato proprietario Opel Astra da cui sono partiti colpi arma da fuoco contro Ivanovic - La polizia kosovara ha identificato il proprietario dell'auto Opel Astra da cui sono partiti i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso il leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha reso noto la stessa polizia del Kosovo in un comunicato rilanciato dai media serbi. Il comunicato precisa che tutte le attività investigative sono condotte in coordinamento con la Procura di Mitrovica. La polizia ha intanto innalzato le misure di sicurezza e il numero di agenti in alcune località contro l'insorgere di incidenti. Il leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, Oliver Ivanovic, è stato ucciso ieri con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (segue) (Kop)