Kosovo-Serbia: presidente Thaci, uccisione Ivanovic non fermerà dialogo (3)

- Il leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia (Sdp), Oliver Ivanovic, è stato ucciso ieri con sei colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. La polizia kosovara ha rinvenuto sul luogo dell'accaduto "determinate prove" che verranno utilizzate nel corso delle indagini, secondo quanto riportato dall'emittente serba "Rts" subito dopo l'accaduto. Le indagini sull'uccisione del leader serbo kosovaro sono entrate "in una seconda fase", secondo quanto dichiarato oggi dal vice direttore della polizia kosovara per Mitrovica nord, Besim Hoti. Come riferisce "Rts", Hoti ha spiegato che "esperti di diverse sezioni" hanno cominciato ad analizzare il materiale rinvenuto sul luogo dell'accaduto. Il capo operativo regionale della polizia kosovara, Zeljko Bojic, ha dichiarato che gli esperti della sezione It hanno iniziato ad esaminare le immagini delle telecamere di sicurezza nei pressi del luogo dell'omicidio. (Kop)