I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: presidente Thaci accoglie favorevolmente sostegno Serbia su indagine omicidio Ivanovic - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha accolto con favore il possibile sostegno della Serbia nelle indagini sulla morte di Oliver Ivanovic. Come riferiscono i media di Pristina, Thaci ha avuto una conversazione telefonica con la controparte serba Aleksandar Vucic, al quale ha assicurato che le indagini sono svolte con meticolosità da parte degli inquirenti e delle forze di polizia, per assicurare i colpevoli alla giustizia. In un post sul proprio profilo Facebook, Thaci ha ribadito che le autorità kosovare sono intenzionate a cooperare e accetteranno qualsiasi sostegno esterno per risolvere il caso relativo all’omicidio di Ivanovic. (segue) (Res)