Serbia: direttore polizia Rebic, aspettiamo risposte da Eulex e Unmik su inclusione indagini Ivanovic

- La Serbia non ha ancora ricevuto risposte dalle missioni di Ue e Onu in Kosovo, rispettivamente Eulex e Unmik, su un'eventuale inclusione nelle indagini relative all'omicidio del leader politico Olliver Ivanovic. Lo ha dichiarato oggi il direttore delle forze di polizia in Serbia, Vladimir Rebic, ospite dell'emittente "Rts". Rebic ha confermato le indiscrezioni stampa secondo cui il proprietario della Opel Astra da cui sono partiti i colpi di arma da fuoco sarebbe un cittadino austriaco di origini serbe "morto da tempo". "Queste informazioni sono esatte – ha detto Rebic – le abbiamo ottenute dalla polizia austriaca. La vettura è stata venduta più volte e adesso stiamo cercando di venire a conoscenza del nome dell'ultimo acquirente". (segue) (Seb)