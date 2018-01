Serbia: ministro Interno Stefanovic, Belgrado impegnata al massimo per risoluzione caso Ivanovic

- La Serbia è impegnata al massimo per arrivare ad una soluzione del caso dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Stefanovic ha detto che Belgrado farà tutto ciò che è in suo potere, attraverso i propri organismi competenti, per arrivare a scoprire i responsabili dell'omicidio. Il ministro ha ribadito che la Serbia ha inviato una richiesta alle istituzioni internazionali in Kosovo per poter includere gli organismi competenti nazionali nelle indagini. Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, Oliver Ivanovic, è stato ucciso il 16 gennaio con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (Seb)