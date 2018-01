Speciale difesa: Kosovo, rinviata riunione ufficio di presidenza parlamento su Tribunale speciale Uck

- E' stata rinviata per mancanza del quorum la riunione di ieri dell'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo volta a discutere sui piani per la revisione della legge sul Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto scrive il portale d'informazione "Pristina insight", il presidente del parlamento Kadri Veseli ha deciso di posticipare la riunione alla prossima settimana. Pochi minuti dopo l'inizio della riunione di ieri, Veseli ha annunciato la decisione di posticipare l'incontro, evidenziando in particolare l'assenza del vicepresidente del parlamento. L'incontro è stato boicottato anche dai rappresentanti del partiti di opposizione, Movimento Vetevendosje, e altri partiti minori. Il rinvio della riunione avviene dopo l'ultimo appello dell'ambasciatore Usa Greg Delawie per abbandonare le iniziative legate all'abolizione del Tribunale speciale Uck.Il Kosovo subirà delle conseguenze gravi se non saranno abbandonati i piani legati all'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), ha ribadito ieri l'ambasciatore di Washington a Pristina, Greg Delawie, sottolineando che "il Tribunale speciale è profondamente importante per gli Stati Uniti". "Ci teniamo a questo Tribunale per via del nostro intervento nel 1999, basato sull'idea che i crimini di guerra contro ciascuno e ovunque sono un attacco alla giustizia internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore Delawie, come riportato dall'emittente "Rtk". "L'impegno del Kosovo alla giustizia - ha detto l'ambasciatore Usa - è oggi gravemente minacciato dall'iniziativa di abolire o modificare il Tribunale speciale. Questo sforzo è un terribile esempio di egoismo che prevale sul bene comune e sugli interessi del Kosovo come Stato".Come rimarcato da Delawie, il Tribunale speciale Uck è cruciale anche per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e nella Nato, in quanto tali organizzazioni sono fondate "sul rispetto dello Stato di diritto". L'ambasciatore Usa ha dichiarato che "nessun sistema di giustizia è perfetto" e anche il Tribunale speciale per i crimini nell'ex Jugoslavia, che ha chiuso recentemente le sue attività a l'Aja, ha raggiunto alcuni risultati ma ha visto "molte altre persone che hanno commesso crimini sfuggite alla giustizia". Ma per l'ambasciatore Usa, "il fatto che alcuni criminali di guerra siano sfuggiti alla giustizia non può garantire agli altri l'impunità" e per questo "il Kosovo deve volere la chiusura di questo capitolo della sua storia". (Kop)