I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier Haradinaj, solo Pristina può autorizzare parte serba a partecipare indagini su Ivanovic - Solo il Kosovo ha il diritto di autorizzare la parte serba a essere coinvolta nell'inchiesta sulla morte del leader serbo-kosovaro, Oliver Ivanovic. Lo ha detto il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, citato dall'agenzia di stampa "Kosovapress". Secondo Haradinaj, solo le istituzioni del Kosovo avrebbero il diritto di rilasciare autorizzazioni per il coinvolgimento nelle indagini sull'uccisione di Ivanovic, leader dell'iniziativa civica "Serbia, democrazia, diritto", e che questa competenza non dipende né dall'Eulex né dall'Unmik. Tuttavia, Haradinaj ha affermato che le autorità serbe richiedono solo lo scambio di informazioni che la parte kosovara soddisferà. "Lo scambio di informazioni dal Kosovo sarà in linea con le procedure operative standard in vigore presso il ministero della Giustizia. Il Kosovo non ha ricevuto alcuna richiesta di coinvolgimento nelle indagini e solo il Kosovo ha il diritto di concedere tale autorizzazione", ha aggiunto Haradinaj. (segue) (Res)