I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: ministero Giustizia Pristina, pronti a collaborare con Belgrado su caso Ivanovic - Il ministero della Giustizia di Pristina è "aperto ad una collaborazione reciproca" con gli organismi competenti della Serbia sul caso dell'assassinio del leader politico Oliver Ivanovic. Lo ha reso noto lo stesso ministero kosovaro in un comunicato rilanciato dalla stampa serba. Le autorità kosovare si sono dette pronte a collaborare "in linea con l'accordo bilaterale" in materia giuridica attualmente in vigore. Il ministero ha inoltre confermato di avere ricevuto da Belgrado la richiesta di aiuto giuridico reciproco, e ha salutato con favore la disponibilità delle istituzioni giuridiche serbe a fornire sostegno legale attraverso lo scambio di informazioni per poter arrivare il prima possibile alla soluzione del caso. Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, Oliver Ivanovic, è stato ucciso il 16 gennaio con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (segue) (Res)