Serbia-Kosovo: leader politico Ivanovic sepolto a Belgrado, alle esequie politici e cittadini da tutto il paese (3)

- Le indagini sull'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic sono entrate "in una seconda fase", secondo quanto dichiarato ieri dal vice direttore della polizia kosovara per Mitrovica nord, Besim Hoti. Come riferisce "Rts", Hoti ha spiegato che "esperti di diverse sezioni" hanno cominciato ad analizzare il materiale rinvenuto sul luogo dell'accaduto. Il capo operativo regionale della polizia kosovara, Zeljko Bojic, ha dichiarato che gli esperti della sezione IT hanno iniziato ad esaminare le immagini delle telecamere di sicurezza nei pressi del luogo dell'omicidio. Nella giornata di oggi il ministro serbo dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, ha detto che Belgrado "farà tutto ciò che è in suo potere", attraverso i propri organismi competenti, per arrivare a scoprire i responsabili dell'omicidio. Il ministro ha ribadito che la Serbia ha inviato una richiesta alle istituzioni internazionali in Kosovo per poter includere gli organismi competenti nazionali nelle indagini. (segue) (Seb)