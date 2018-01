Kosovo: Pristina potrebbe chiedere aiuto Fbi per indagini su omicidio leader serbo Ivanovic (2)

- Il ministro della Giustizia di Pristina ha intanto dichiarato al portale d'informazione "Gazeta Express" che al momento le autorità kosovare non hanno ricevuto alcuna richiesta dal governo di Belgrado per il coinvolgimento di esperti serbi nelle indagini sulla morte di Ivanovic. "Non siamo stati informati neanche dall'Eulex sul fatto che abbiano ricevuto tale richieste", ha affermato Tahiri. La missione Ue in Kosovo Eulex ha condannato tramite una nota “l’atto di terrore criminale” che ha portato alla morte di Ivanovic. Eulex ha invocato “una azione immediata ed efficace delle autorità locali per portare all’arresto di chi ha compiuto questo terribile atto”. La missione Ue si dice inoltre pronta ad offrire assistenza in linea con il suo attuale mandato. (segue) (Kop)